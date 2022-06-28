وزير المالية في كوريا الجنوبية يطالب الشركات بعدم الإفراط في زيادة الأجور

طلب وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج-هو الشركات في بلاده بعدم زيادة رواتب الموظفين بشكل مفرط لأن هذه الخطوة قد تزيد من وتيرة ارتفاع معدل التضخم.

قدم تشو الطلب خلال اجتماع مع أعضاء اتحاد الشركات الكورية، بما يشمل سون كيونج-شيك، رئيس الاتحاد ورئيس مجموعة سي جيه، ورهي إين-يونج، رئيس سامسونج للإلكترونيات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الثلاثاء عن تشو القول: "نحن نشعر بالقلق من أن بعض شركات تكنولوجيا المعلومات والتكتلات الكبيرة قد رفعت الأجور مؤخرًا، ويتوسع هذا الاتجاه في الصناعات والشركات الأخرى".

وأضاف: "لا تؤدي الزيادات المفرطة في الأجور إلى تفاقم حالة التضخم فحسب، بل تؤدي إلى توسيع فجوة الأجور بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، مما يجعل العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة يشعرون بالحرمان".

وتعد كيفية ترويض التضخم المرتفع على رأس أولويات السياسات في كوريا.

وقد قفزت أسعار المستهلك في البلاد بنسبة 4. 5% سنويا خلال مايو الماضي وهو أعلى مستوى للتضخم منذ 14 عاما.

وذكر أنه لقد بذلت الحكومة قصارى جهدها لتثبيت الأسعار. لكن جهود الحكومة ليست كافية أبدًا"، داعيًا الشركات إلى تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف من أجل المساعدة في إبقاء التضخم تحت السيطرة.