المبعوث الأممي يبحث مع الحوثيين أولوية فتح الطرق في مدينة تعز ومدن أخرى

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن،هانس جروندبرج، اليوم الثلاثاء، برئيس وفد جماعة أنصار الله الحوثيين، محمد عبدالسلام، وعدد من المسؤولين العمانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في مسقط، للدفع بتنفيذ بقية بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وذكر مكتب المبعوث في بيان له، أنه جرى مناقشة سبل تنفيذ الهدنة لاسيما أولوية فتح الطرق في تعز(جنوب غرب) ومحافظات أخرى.

وقال جروندبرج، "إن فتح الطرق هو أمر بالغ الأهمية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين وبناء الثقة".

وشدد المبعوث الأممي، على أهمية الفرصة التي تتيحها الهدنة لتوفير إغاثة ملموسة لليمنيين في جميع أنحاء البلاد، والتوصل إلى تسوية سياسية.

كما اختتم المبعوث في وقت سابق، زيارة إلى الرياض، التقى فيها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، وسفير المملكة السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وسفير مصر لدى اليمن، أحمد فاروق.

وركزت النقاشات، وفقاً لبيان مكتب المبعوث، على تنفيد الهدنة، تحديداً فتح الطرق في تعز وأماكن أخرى في البلاد لتخفيف معاناة اليمنيين الإنسانية من خلال تقديم الفوائد الملموسة.

وتعثرت حتى الآن جولتين من النقاشات التي تسير لها الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين في التوصل إلى توافق حول ملف فتح الطرق، إذ يتمسك الحوثيون بمقترح احادي يتضمن فتح طرق فرعية إلى مدينة تعز المحاصرة من قبلهم، بينما تصر الحكومة على فتح الطرق الرئيسية لتساهم في رفع معاناة المواطنين.