ألغت شركات الطيران الأمريكية الثلاثاء مئات الرحلات الجوية بسبب نقص العمالة وهو ما أثر بالضرر على آلاف المسافرين جوا.

وتم إلغاء 477 رحلة وتأجيل 882 رحلة حسب موقع " فلايت أوير " الأمريكي لمتابعة سير الرحلات الجوية ، والذي أضاف أن شركة " أمريكان إيلاينز" الأمريكية ألغت 211 رحلة وأجلت 144 رحلة بينما ألغت شركة يونايتد 78 رحلة وأجلت 79، وشركة دلتا ألغت 40 رحلة وأجلت 141.

ويأتي هذا بعد يوم الاثنين والذي كان بداية صعبة للأسبوع في الولايات المتحدة بالنسبة لشركات الطيران ، حسب مجلة نيوزويك الأمريكية ، حيث بلغ إجمالي الرحلات المؤجلة 7315 رحلة بالإضافة إلى إلغاءات تقدر ب 966 رحلة.

وحسب المكتب الأمريكي لإجصاءات النقل، فقد تم إلغاء 54992 رحلة في الشهرين الأولين من عام 2022 بما يمثل 3ر5 % من إجمالي الرحلات وهو أعلى معدل يتم تسجيله عن أول شهرين في العام.

واعتبر موقع " فلايت أوير " أن المشكلة ليست فقط في الولايات المتحدة ولكنها دولية حيث هناك إلغاءات عالمية بلغت الاثنين نحو 3000 رحلة وتأجيلات تجاوزت 22 ألف رحلة.

وتشهد صناعة الطيران فترة عصيبة خلال فصل الصيف الجاري بسبب مشكلات تتعلق بنقص العمالة بعد تسريحها خلال جائحة كورونا مع تراجع الطلب على السفر الجوي واحتياج الموظفين المصابين بالفيروس للعزل ، إلى جانب مشكلات سلاسل الإمدادات والصيانة والتضخم وأسعار الوقود المرتفعة بصورة كبيرة.