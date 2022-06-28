حماية نهر النيل: لجنة إزالة العائمات المخالفة يترأسها أكثر من يمكنه إرساء العدل

قال المهندس أيمن نور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل، إن لجنة إزالة العائمات المخالفة يترأسها وزير العدل، مؤكّدًا أنه - أي الوزير - أكثر من يمكنه أن يرسي العدل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر شاشة "المحور"، مساء الثلاثاء، أن اللجنة تضم في عضويتها وزارات الري والزراعة والدفاع والداخلية والنقل ومحافظة الجيزة، مؤكدًا أن وجود هذا العدد من الجهات يعني أنه لا مجال لحدوث خطأ.

وأشار إلى أن هذه العائمات ليست تراثية أو حضارية، مؤكّدًا أن وزارة الآثار هي التي تحدد كل ما هو أثري أو حضاري، وأن مصر هي أكثر دولة تحافظ على تراثها.

ولفت إلى أن هذه العائمات كانت قانونية في إحدى الفترات، موضحًا أن الدولة وجهت في 2016 إنذارا بهذه المخالفات وأتاحت أمام المواطنين فرصة تحويلها للعمل بالغاز .

ونوه بأنه في 9 يناير 2020 صدر قرار بأن هذه العائمات أصبحت متهالكة، موضحًا أنه أثناء إزالة هذه العائمات تكون هناك حالة من الخوف من إمكانية غرقها.