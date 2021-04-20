 قادة مجموعة السبع: الهجوم الروسي على مركز تسوق أوكراني جريمة حرب - بوابة الشروق
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قادة مجموعة السبع: الهجوم الروسي على مركز تسوق أوكراني جريمة حرب


نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 8:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 8:40 ص

أدان قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بشكل جماعي ضربة صاروخية روسية على مركز تسوق مزدحم في مدينة كريمنشوك الأوكرانية يوم الاثنين ، واصفين "الهجوم البغيض" بأنه "جريمة حرب".

وجاء في بيان أصدره مساء الاثنين المشاركون في قمة مجموعة السبع المنعقدة في جبال الألب البافارية: "تشكل الهجمات العشوائية على المدنيين الأبرياء جريمة حرب. سيتم محاسبة الرئيس الروسي بوتين والمسؤولين عن ذلك".

وقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في الهجوم الذي وقع بعد ظهر الاثنين. وأصيب أكثر من 40 شخصا، بعضهم في حالة خطيرة، وفقا للأرقام الأولية الصادرة عن السلطات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من ألف شخص كانوا في مركز التسوق وقت الهجوم.


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