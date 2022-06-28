رئيس وزراء إسبانيا: فنلندا والسويد ستنضمان للناتو في نهاية المطاف

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن ثقته في أن فنلندا والسويد ستنضمان إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المستقبل، رغم العقبات الحالية.

وقال سانشيز، في تصريحات مع أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج: "إذا لم يتم الأمر الآن، فسيحدث لاحقا، لكن في نهاية المطاف ستنضمان إلى الحلف الأطلسي".

وتأتي تصريحات سانشيز في مستهل قمة تستمر ثلاثة أيام لقادة حلف الناتو في مدريد، والتي من المقرر أن تشهد إجراء محادثات مع تركيا بهدف إقناعها بسحب اعتراضها على انضمام فنلندا والسويد.

وقال سانشيز إن قمة مدريد ستعطي أيضا رسالة تعكس وحدة الصف، وتظهر أن "الديمقراطيات تلتقي معا للدفاع عن الديمقراطية".