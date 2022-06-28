الوكالة الألمانية لمراقبة معاداة السامية تسجل 2738 واقعة في 2021

أفاد تقرير تم نشره اليوم الثلاثاء، في برلين بأنه تم استهداف اليهود الألمان في 2738 واقعة تنطوي على معاداة للسامية العام الماضي، من بينها 63 هجوما وست حالات شهدت عنفا مفرطا.

وقال بنيامين شتاينتز، رئيس الوكالة الألمانية لمراقبة معاداة السامية، إن الدافع وراء الحوادث هو نظريات المؤامرة المناهضة لليهود المتعلقة بجائحة كورونا وانتقاد إسرائيل، في سياق الصراع في الشرق الأوسط.

وضمت الوقائع المسجلة رشق باب منزل يهودي بالبيض، وطلاء حرفي "إتش إتش "، وهي اختصار لـ"هايل هتلر" أو التحية النازية، على لافتة شركة يهودية، والتهديد بالعنف ضد رجل يرتدي نجمة داود في أحد المطاعم.