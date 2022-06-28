 الوكالة الألمانية لمراقبة معاداة السامية تسجل 2738 واقعة في 2021 - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 يونيو 2022 9:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

الوكالة الألمانية لمراقبة معاداة السامية تسجل 2738 واقعة في 2021

أرشيفية
أرشيفية
برلين (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 8:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 8:55 م

أفاد تقرير تم نشره اليوم الثلاثاء، في برلين بأنه تم استهداف اليهود الألمان في 2738 واقعة تنطوي على معاداة للسامية العام الماضي، من بينها 63 هجوما وست حالات شهدت عنفا مفرطا.

وقال بنيامين شتاينتز، رئيس الوكالة الألمانية لمراقبة معاداة السامية، إن الدافع وراء الحوادث هو نظريات المؤامرة المناهضة لليهود المتعلقة بجائحة كورونا وانتقاد إسرائيل، في سياق الصراع في الشرق الأوسط.

وضمت الوقائع المسجلة رشق باب منزل يهودي بالبيض، وطلاء حرفي "إتش إتش "، وهي اختصار لـ"هايل هتلر" أو التحية النازية، على لافتة شركة يهودية، والتهديد بالعنف ضد رجل يرتدي نجمة داود في أحد المطاعم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك