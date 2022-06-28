الجيش الإثيوبي: مستعدون للعمل مع لجنة تضم ممثلين عن الجيش السوداني للتحقيق في الحادثة الأخيرة

قال الجيش الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، إن «اتهامات القوات المسلحة السودانية حول حادثة إعدام جنود تابعين لها لا أساس لها من الصحة»، وفقًا لادعاءاته.

وبحسب ما نشره موقع «العين»، أضاف مسؤول العلاقات العامة بقوات الدفاع الإثيوبية العقيد، جيتنت أدان، إن «حقيقة الأحداث على الحدود التي نقلها الجانب السوداني لم تكن دقيقة».

وزعم، في بيان، أن «وحدة من الجيش السوداني، بالتعاون مع عناصر من جبهة تحرير تجراي توغلت داخل الحدود الإثيوبية وهاجموا السكان المحليين والمليشيات»، قائلًا إن «الجيش الإثيوبي لم يكن موجودا بموقع الحادث الذي يتحدث عنه السودان».

وادعى أن «الخطوة التي أقدم عليها السودان تمت بطريقة لا تتناسب مع الصداقة التاريخية بين البلدين، خاصة وأن القوات المسلحة السودانية ظلت تثير مضايقات لإثيوبيا في أوقات مختلفة».

ولفت إلى أن «الجيش قادر على حماية حدود وسيادة أراضي إثيوبيا، ومستعدون للعمل مع لجنة تضم ممثلين عن القوات المسلحة في البلدين للتحقيق في الهجوم».

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، أمس الاثنين، استدعاء السفير الإثيوبي في الخرطوم لشجب إعدام الأسرى السودانيين واستدعاء سفير السودان في أديس أبابا للتشاور.

وأدانت الوزارة، إعدام الجيش الإثيوبي لسبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن بعد اختطافهم، واصفة هذه الواقعة بـ«الجريمة النكراء»، وفق وكالة الأنباء السودانية «سونا».