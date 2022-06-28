الصين تعتزم خفض فترة الحجر الصحي للقادمين إلى البلاد

تعتزم الصين تخفيف بعض قيودها الصارمة المفروضة على القادمين إلى البلاد لمواجهة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته شبكة "سي سي تي في" اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى خطط حكومية جديدة.

وسوف يتعين على المسافرين القادمين للبلاد في المستقبل قضاء 7 أيام في فندق للحجر الصحي بعد وصولهم بدلا من 14 يوما. وسوف يتبع ذلك "رقابة صحية" لمدة 3 أيام في منازلهم.

وكان في السابق يتعين على المسافرين قضاء حجر صحي في المنزل لمدة 7 أيام، مع اختلافات من مدينة لمدينة.

ولم يتضح على الفور متى سيتم تطبيق الإجراءات، وما إذا كان سيتم تطبيقها في أنحاء البلاد.

ومازالت الصين تتبع استراتيجية عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تسعى فيه دول أخرى للتعايش مع الفيروس.