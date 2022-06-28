أثينا تنتقد القرار الروسي بطرد دبلوماسيين يونانيين

انتقدت وزارة الخارجية اليونانية قرار روسيا طرد ثمانية دبلوماسيين يونانيين ووصفته بأنه "قرار لا أساس له".

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إن الدبلوماسيين اليونانيين المتبقين "سيواصلون مهمتهم في ظل ظروف صعبة للغاية".

وطردت اليونان 12 دبلوماسيا روسيا في بداية أبريل الماضي ، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويشار إلى أن العلاقات بين أثينا وموسكو وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وذلك بسبب مشاركة اليونان في العقوبات المفروضة على روسيا.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم، سفيرة اليونان لدى موسكو، وتم التعبير لها عن الاحتجاج الشديد بسبب مسار المواجهة الذي تتبعه سلطات بلادها تجاه روسيا، وتزويدها لنظام كييف بالأسلحة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية أورده الموقع الإخباري لقناة (أرتي بالعربي): "في 27 يونيو، تم استدعاء سفيرة الجمهورية اليونانية لدى روسيا الاتحادية، يكاتيريني ناسيكا، والتي تم الإعراب لها عن الاحتجاج الشديد على مسار المواجهة الذي تتبعه السلطات اليونانية تجاه روسيا، بما في ذلك إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية وإعلان مجموعة من الدبلوماسيين الروس في اليونان أشخاصا غير مرغوب فيهم".

كما أفاد البيان بأن السفيرة تلقت مذكرة مع إشعار حول إعلان ثمانية موظفين دبلوماسيين يونانيين في روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويجب عليهم مغادرة روسيا في غضون ثمانية أيام.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى اليونان إن البلاد لم تعد مواتية للسياح الروس، لافتا إلى أن موجة معاداة روسيا لا تضعف، بل تغذيها قيادة البلاد.