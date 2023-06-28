يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

هؤلاء الذين تم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك للمرضى الذين يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم من أية أخطار.

تتضمن المراكز العلاجية، صالات جيم وورش تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، ومكتبات وقاعات تدريب، أنشطة رياضية، وتنس طاولة، بلياردو، قاعات كمبيوتر، وأنشطة فنية.

وحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على خلق جو أسرى داخل المراكز العلاجية خلال أيام العيد؛ بجانب تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية للمتعافين.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية للمتعافين بمراكز العزيمة التابعة للصندوق طوال أيام عيد الاضحى المبارك لخلق جو أسرى لهم، لافتا إلى أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد.