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أعلن نادي أرسنال تقديم مهاجم الجديد، الألماني كاي هافريتز، قادماً من جاره اللندني تشيلسي في صفقة تقدر بـ 65 مليون إسترليني.

وكان الناديان في مفاوضات تكللت بالنجاح الأيام الماضية، وخضع اللاعب الفحوصات الطبية التي تمهد لانتقاله إلى صفوف المدفعجية، ليصبح إضافة جديدة لكتبية المدرب مايكل أرتيتا.

ومن المقرر أن يرتدي هافريتز القميص رقم 29 مع الفريق وصيف الترتيب في البريميرليج الموسم المنصرم.

وبحسب التقارير الصحفية فإن أرسنال سيحول دفة اهتمامه إلى الهدف التعاقدي القادم وهو ديكلان رايس لاعب خط وسط وست هام وسط مفاوضات متقدمة بين إدارتي الناديين تقرب الصفقة من الحسم.