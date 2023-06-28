الري: توافد الزوار على حدائق القناطر الخيرية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

استقبلت حدائق الري بالقناطر الخيرية الزوار للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، اعتبارا من الساعة السابعة صباحا.



وفي محافظة أسوان، استقبل المركز الثقافي الإفريقى الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية وأسماك نهر النيل وعروس النيل.



كما شهد النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالي ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالاً كبيرا من المصريين والأجانب.



وكان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بجميع الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا للأعياد.



وشهدت حدائق الري بالقناطر الخيرية أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة ١٣ فدانا.



كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة ٩ أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة ٦ أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة ٥ أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة ٨ أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة ٣ أفدنة بمدخل مدينة القناطر.



وانتهت مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة ٤ أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، كما انتهت من إنشاء ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.



وأوضحت وزارة الري، في بيان مساء اليوم، أن أعمال تطوير وتشغيل الحدائق تتم ذاتيا من خلال مهندسي وعمال الوزارة وبالإمكانيات الذاتية للوزارة من معدات وورش ومشاتل إنتاجية، ويتم فتح الحدائق طوال أيام السنة من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشر مساءً، وخلال أيام الأعياد والمناسبات تلغى الإجازات وتشكل فرق عمل تتواجد بصفة يومية للعمل على راحة الزوار وإدارة ونظافة الحدائق لتكون جاهزة يوميا لاستقبال الزوار من المحافظات كافة.



كما أنشأت الوزارة المركز الثقافي الأفريقي بأسوان ليصبح مقصدا سياحيا بارزا وإضافة حضارية مهمة بمدينة أسوان، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله إلى المركز الثقافي الإفريقي، وبناء مسرح روماني مكشوف كأحد مكونات المركز، وإضافة العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية.



ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوي كل منها على مقتنيات للدول الإفريقية، ويحتوي على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكي تاريخ النيل.



كما أنشئ النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية في عام ١٩٦٧، ويصل ارتفاعه إلى ٧٢ مترا، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالي.