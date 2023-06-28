كايزر تشيفز يعلن تعيين مدرباً جديداً

أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي تعيين المدرب الوطني موليفي نتسيكي مديراً فنياً للفريق.

وأنهى تشيفز الموسم الماضي للدوري الجنوب أفريقي محتلاً المركز الخامس، حيث ابتعد عن صراع الصدارة، وحصد 44 نقطة بفارق 26 نقطة كاملة عن منافسه ماميلودي صن دوانز الذي حصد اللقب.

وسبق لموليفي نتسيكي أن قاد منتخب جنوب أفريقيا، قبل أن يتولى المهمة خلفا له المدرب البلجيكي هوجو بروس الذي سبق أن قاد الكاميرون للفوز ببطولة أفريقيا 2017 على حساب مصر، كذلك تأهل بمنتخب الأولاد لنهائيات النسخة القادمة.

وكان تشيفز – وصيف نسخة 2021 لدوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام الأهلي – قد ارتبط اسمه بالتعاقد مع المدرب التونسي نصر الدين النابي الذي لم يجدد عقده مع يانج أفريكانز التنزاني وصيف النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية الأفريقية ليرحل عن النادي، لكن الاتفاق لم يحدث ما بين الفريق الجنوب أفريقي والمدرب التونسي الذي حقق نجاحات واضحة مع الفريق التنزاني.