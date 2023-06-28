 فقدان امرأة جراء أمطار غزيرة بالمناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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فقدان امرأة جراء أمطار غزيرة بالمناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية

سول (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 3:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 3:20 ص

أعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، فقدان امرأة ستينية جراء أمطار غزيرة ضربت المناطق الجنوبية من البلاد خلال الليل.

كما ظلت عشرات المنازل بدون كهرباء بعد صاعقة برق، كما تم حظر السير في الطرق والمتنزهات الوطنية ومسارات المشي لمسافات طويلة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وهطلت أمطار يصل منسوبها إلى 5ر68 ملليمتر في الساعة، مما دفع مكتب مكافحة الكوارث التابع لوزارة الداخلية إلى رفع مستوى التحذير من الأمطار الغزيرة.

وتركزت الأضرار في مدينة جوانج جو في الجنوب الغربي ومقاطعة جيولا المحيطة بها جنوبا.

وفقدت امرأة في الستينيات من عمرها في قرية ريفية في مقاطعة هامبيونج بعد أن غادرت المنزل لفتح بوابة فيضان، ولا يزال البحث جاريا.

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