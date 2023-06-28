 الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يونيو 2023 7:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 6:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 6:40 ص

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية بحضور عدد من قيادات الدولة.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله المسجد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالإضافة إلى عدد كبير من قادة ورجال القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة.

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الأربعاء بعيد الأضحى، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك