الحارس السنغالي ميندي يصل جدة للانضمام إلى الأهلي (صورة)

وصل الحارس السنغالي إدوارد ميندي إلى مدينة جدة السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانضمام إلى فريق الأهلي.

وتوصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق مع نادي تشيلسي الإنجليزي، من أجل التعاقد مع الحارس السنغالي ميندي، ضمن تدعيمات الإمبراطور بعد عودته مجددًا لدوري المحترفين السعودي.

وظهر ميندي اليوم الأربعاء، وهو مرتديا وشاح جماهير أهلي جدة، أثناء تسجيله الإعلان الدعائي لصفقة انتقاله إلى الدوري السعودي.

يُذكر أن فريق الأهلي نجح في العودة لدوري المحترفين السعودي، بعد هبوطه للدرجة الأدنى في موسم 2021 - 2022.