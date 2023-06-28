 بوتين يؤكد أهمية دور المجتمع المسلم الروسي في تعزيز السلام والحفاظ على القيم الأسرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يؤكد أهمية دور المجتمع المسلم الروسي في تعزيز السلام والحفاظ على القيم الأسرية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 7:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 7:35 م

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المسلم في روسيا، في تعزيز السلام بين مختلف الأعراق والأديان والحفاظ على القيم الأسرية.

ووفقا لما أوردته قناة "آر تي عربية"، اليوم، توجه بوتين بالتهنئة للمسلمين بحلول عيد الأضحى، جاء ذلك خلال زيارته مدينة دربند في داغستان الروسية لبحث قضايا التنمية السياحية في منطقة شمال القوقاز.

وشهدت المدينة، إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر أنظمة دفاع جوي استعدادا لوصول الرئيس بوتين إلى المدينة.

وتقع المدينة، على الساحل الغربي لبحر قزوين، وتشير المدونات التاريخية إلى أنها أقدم مدن روسيا وإحدى أقدم مدن العالم، حيث يعود تاريخها إلى الألف الرابع قبل الميلاد.


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