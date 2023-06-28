الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة: المجازر تقدم خدمة الذبح مجانا خلال أيام العيد

أكد الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المجازر تستقبل الأضاحي على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن عملية الذبح تتم بالمجان.

وقال رئيس هيئة الخدمات البيطرية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المجازر المخصصة لذبح الأضاحي منتشرة بمحافظات الجمهورية المختلفة.. مؤكدا ضرورة أن تتم عملية الذبح داخلها لتكون بطريقة صحية وصحيحة، وللحفاظ على البيئة وعدم انتشار المخلفات والروائح بالشوارع.

وأضاف أن إلقاء مخلفات الذبح في الشارع يعد مصدرا للتلوث، حيث يؤثر على البيئة والصحة العامة والحيوانية، مؤكدا ضرورة القضاء على هذه الظاهرة.

وأوضح الدكتور صابر أنه يتم الكشف على الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح بالمجازر عن طريق الطبيب البيطري المسئول، للتأكد من خلوها من أي أمراض، حفاظا على صحة المواطنين.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد شدد على تكثيف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، للحد من الذبح في الشوارع، حفاظا على البيئة من التلوث.