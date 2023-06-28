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ضرب زلزال بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر بحر اليابان اليوم الأربعاء.
وذكر موقع "فولكانو ديسكفري" أن مركز الزلزال كان على بعد 126 كيلومترا جنوب شرق مدينة ناخودكا في روسيا.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.