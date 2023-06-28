أعرب الفنان إسماعيل فرغلي، عن سعادته بمشاركاته الأخيرة مع الفنان أكرم حسني في مسلسل «العيلة دي» في موسم دراما رمضان ثم مسرحية «حتى لا يطير الدكان» والتي تم عرضها بالمملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة.

وقال خلال لقاء لبرنامج «It is Show Time» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء: «أكرم وش السعد عليا، إنسان على المستوى الشخصي طيب وجدع مع الكل، يجبر بخاطر الصغير ويعامل الكل بود، وعلي المستوى الفني يجمعنا انسجام كبير بعض المشاهد ممكن تعاد أكثر من مرة؛ بسبب الضحك أنا بكون سعيد برؤيته حتى لو لم يكن بينا شغل».

وأضاف أن كواليس مسلسل «العيلة دي»؛ كانت ممتعة للغاية، معقبا: «عملنا بروفات أكثر من مرة وكنا حريصين أن الكوميديا في المسلسل تطلع على نار هادئة، وأجمل ما في العمل إشادة النجم محمد صلاح بأكرم حسني، أنا قلت له: (يعني أبو مكة يكلمك وميكلمش أبوك)»، مشيرا إلى تجسيده دور الأب المصري في العمل.

وأشار إلى مشاركته بمسرحية «حتى لا يطير الدكان» في الرياض مع نخبة من الفنانين المصريين أمثال «بيومي فؤاد، وأيتن عامر، ونيللي»، موضحا أن المسرحية لا تربطها تشابه بفيلم الزعيم عادل إمام، لافتا إلى ظهور جميع الممثلين بأكثر من شخصية.

وكشف عن استقبال الجمهور السعودي للفنان بيومي فؤاد بقدر عال من الحفاوة والترحاب، قائلا: «كأنه عمدة دخوله رج المسرح، شيء فرحنا كلنا».

وأعرب عن سعادته بردود فعل الجمهور إزاء شخصية دويدار في مسلسل «العيلة دي»، قائلا: «كنت مبسوط، أي شخص يتعب في عمله ويجد آراء الجمهور حلوة؛ التعب يزول، لأنه بيكون منتظر تتويج تعبه، خاصة أن ردود الأفعال خارج مصر كانت أكثر؛ لأن القصة كانت تناقش موضوع الغربة».

وأشار إلى عدم اعتياد الشخصية المصرية على الاغتراب عن الأسرة ودفء العائلة لا سيما في الأعياد والمناسبات، معقبا: «كنت في عرض مسرحية من أكثر من شهر، وفي يوم العرض أخي الكبير توفى؛ وأنا كنت غير موجود مشاعر الغياب عن الأسرة بتكون صعبة وغير معتادة».