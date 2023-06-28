لافروف: كلما ماطل الغرب وأوكرانيا في التسوية السلمية زادت صعوبة الاتفاق

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، بأنه كلما ماطل الغرب وأوكرانيا في التسوية السلمية زادت صعوبة الاتفاق.



وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم: "أولئك الذين يرفضون التفاوض، وهم الغرب وأوكرانيا، يجب أن يفهموا أنه كلما تأخروا في التوصل إلى تسوية سلمية، كان التفاوض أكثر صعوبة".



وأشار لافروف إلى أنه لا توجد مقترحات جادة من الغرب لحل الصراع في أوكرانيا. وقال: "لم تكن هناك مقترحات جادة من أي شخص على الإطلاق، أعني الغرب".



وأكد لافروف أن تصريحات القادة الغربيين حول الاتصالات مع بوتين بشأن أوكرانيا لا تستحق الاحترام. وقال: "قارنوا جميع التصريحات العلنية للشخصيات الغربية حول الاتصالات مع بوتين- فهذا ببساطة لا يستحق الاحترام، إذا كنت مهتمًا بالمحادثة فلن يرفض الرئيس الروسي مثل هذا الاتصال أبدًا".



وأشار لافروف إلى أن العديد من قادة العالم الغربي، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، قالوا إنهم يعتزمون الاتصال ببوتين، لكنهم لم يتصلوا بعد ذلك.



ولفت لافروف إلى أن روسيا على تواصل مع أمريكا بشأن عمل السفارات في حين لم ننجح كثيرا بإزالة الأنقاض التي أنشأها أوباما.



وقال: "هناك اتصالات بشأن عمل السفارات، سفارتنا هناك والسفارة الأمريكية هنا. نحن نزيل، ولكن ليس بنجاح كبير حتى الآن، الأنقاض التي خلفها أوباما، قبل ثلاثة أسابيع من تنصيب (الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب)، مغلقًا الباب خلفه وطرد العشرات من دبلوماسيينا واستولى على خمس منشآت، وهلم جرا. كانت تلك هي البداية".



وأكد لافروف أنه لا أحد يريد حربا نووية، لكن الحديث عنها في ظل غياب نظام استقرار استراتيجي يعني "الاعتماد على الصدفة".