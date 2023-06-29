مداهمة مكاتب مجموعة أدلر العقارية للتحقيق في تهم تزوير الحسابات

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داهمت الشرطة في 7 دول "مكاتب مجموعة أدلر جروب العقارية: ومنازل عدد من الأفراد المشتبه في تورطهم في فضيحة تزوير حسابات الشركة، وخيانة الأمانة والتلاعب بالسوق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن تحركات الادعاء والشرطة الجنائية الاتحادية في مدينة فرانكفورت الألمانية استهدفت 7 أفراد بينهم عضو مجلس إدارة سابق في شركة أدلر ريال إستيت.

وشملت العملية، 175 مكتبا في 21 مبنى بما في ذلك شركة خدمات قانونية في برلين وولاية شمال الراين فيستفاليا، إلى جانب النمسا وهولندا والبرتغال وموناكو ولوكسمبورج وبريطانيا.

وأكدت مجموعة أدلر جروب التي تمتلك شركة أدلر ريال إستيت، مداهمة مكاتبها في لوكسمبورج وبرلين، مؤكدة تعاونها من السلطات في التحقيقات.

وفي الوقت نفسه، فإن الأفراد الذين تشملهم التحقيقات ألمان ونمساويون وبريطانيون وتتراوح أعمارهم بين 38 و66 عاما، والذين يشتبه في تلاعبهم بحسابات أدلر ريال إستيت خلال الفترة من 2018 إلى 2020، بحسب الادعاء.

ويقول الادعاء، إن المتهمين وظفوا ودفعوا أجورا لاستشاريين باسم الشركة دون أن يقدموا أي خدمات.

ويشتبه في قيامهم بتنسيق نظام تعاملات، أدى إلى ارتفاع أسعار المشروعات العقارية، وتحسين معدل الدين العام للشركة.