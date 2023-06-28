سمير مرقص: شعرت بالإهانة والألم بعد سحب الإخوان جواز سفري فور عودتي من التكريم بالخارج

كشف المفكر السياسي سمير مرقص، عن سحب جماعة الإخوان المسلمين إبان فترة حكم مرسي؛ جوازه سفره، بسبب حديثه عن الجماعة على هامش تكريمه من جامعة ستنافورد الأمريكية بتونس في مارس 2013.

وقال خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، على شاشة «إكسترا نيوز»: «جاءني التكريم في تونس، وأقيمت ندوة وكانت بحضور القائد السبسي قبل توليه رئاسة تونس، تحدثت عن الإخوان وكان خطابي هناك علميًا وبحثيًا، وكل الكلام الذي قيل بالخارج كان مكتوبا في مصر، وبمجرد عودتي إلى المطار تم سحب جواز سفري».

وأضاف: «فوجئت بهذا الموقف وشعرت بالإهانة والألم كثيرًا، وعدد ممن كان منوط هذا الأمر تعاطفوا معي، لأن جواز السفر بالنسبة لي كان دلالة ورمزية لهويتي، وأنا طوال حياتي لم أتحدث عن مصر أو أعلن أي موقف معارض خارج حدود بلدي».

وأشار إلى إعادة جماعة الإخوان جواز السفر بعدة عدة أشهر من الواقعة على خلفية الدعوة لحضور تكريم آخر في بيروت، معقبا: «أعادوا جواز السفر إلى المنزل؛ لأنهم وجدوها بايخه خاصة بعد رفضي السفر لحضور التكريم».

يشار إلى تعيين المفكر السياسي سمير مرقص مساعدا لرئيس الجمهورية عن ملف «التحول الديمقراطي» في أغسطس 2012.