محافظ شمال سيناء : 20 ألف مواطن دخلوا العريش لقضاء إجازة عيد الأضحى

هنأ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، موجهًا الشكر لعمال النظافة بمدينة العريش، وداعيا المواطنين للحفاظ على نظافة المدن والقرى فى هذة المناسبة.

وقال محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية، إن ما يقارب 20 ألف مواطن دخلوا مدينة العريش لقضاء إجازة العيد، منوهًا إلى افتتاح خيمة السيرك مساء اليوم، للترفيه عن الأسر السيناوية وضيوف المحافظة.

وأوضح أن بوصلة اهتمام الدولة تحولت إلى سيناء بتركيز خلال المرحلة الراهنة، وتسابق الوزراء للوجود بالمحافظة من أجل دفع عجلة المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الانطلاقة الحقيقية كبيرة والحكومة جادة في تنفيذ المشروعات التنموية بعد دراستها.