 مطروح: إصابة 4 أشخاص إثر تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الدولي في الساحل الشمالي - بوابة الشروق
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مطروح: إصابة 4 أشخاص إثر تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الدولي في الساحل الشمالي

أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 10:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 10:24 م

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن مستشفى الضبعة المركزي استقبل 4 مصابين إثر حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولي في الساحل الشمالي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى الضبعة المركزي استقبل 4 مصابين بجروح قطعية وكسور وردود وكدمات وسحجات، وحالتهم العامة مستقرة؛ جراء حادث تصادم بين سيارتين.

وأكد تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الضبعة المركزي لتلقي باقي العلاج. 

وتحرر محضر بالواقعة؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة.


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