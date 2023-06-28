 بيان: القوات السورية تقضي على عشرات الإرهابيين وتدمر مقارهم ومعداتهم بريف إدلب - بوابة الشروق
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بيان: القوات السورية تقضي على عشرات الإرهابيين وتدمر مقارهم ومعداتهم بريف إدلب

دمشق (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 6:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 6:02 م
دمرت القوات المسلحة السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية مقار ومعدات للإرهابيين في منطقة جبل الأربعين بريف إدلب، وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين.

ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن بيان وزارة الدفاع الصادر اليوم الأربعاء إنه: "رداً على الاعتداءات اليومية المتكررة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية على المدنيين في المناطق السكنية الآمنة في ريف حماة، نفذت قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية استهدفت من خلالها المقرات المحصنة للتنظيمات الإرهابية في منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وأدوات توجيه وطائرات مسيرة استطلاعية وضاربة ومعدات تنصت وتشويش، وأدت هذه الضربات إلى تدمير المقرات الإرهابية بالكامل، ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين، من بينهم عددد من متزعمي المجموعات الإرهابية".

وكانت القوات السورية قد أعلنت يوم 25 يونيو الجاري تنفيذها بالتعاون مع القوات الجوية الروسية عدة عمليات نوعية أدت إلى تدمير مقار ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسير، وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين.

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