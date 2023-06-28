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زيلينسكي يقيل رئيس شركة أسلحة حكومية أوكرانية

زيلينسكي
زيلينسكي
كييف (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 1:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 1:56 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس تكتل الأسلحة المملوك للدولة "أوكروبورونبروم"، يوري هوسييف، وفقا لمرسوم نشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وكان هوسييف يشغل هذا المنصب منذ ديسمبر 2020.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن خليفته سيكون هيرمان سميتانين (31 عاما) الذي يرأس مصنعا للعربات المدرعة في خاركيف.

ولم يصدر تأكيد رسمي من مكتب زيلينسكي حتى الآن بشأن البديل.

وذكرت صحيفة أوكرانسكا برافدا الإلكترونية الأوكرانية أن زيلينسكي كان يتوقع أن يزيد هوسييف إنتاج نظام الصواريخ الباليستية قصيرة المدى "سابسان" لكن الجهود باءت بالفشل.

وتعتمد كييف حتى الآن بشكل أساسي على صواريخ حلفائها الغربيين.

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