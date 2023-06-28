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محافظ شمال سيناء يتابع أعمال مجلس مدينة العريش

مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 8:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 8:35 م

تابع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعمال مجلس مدينة العريش، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، تشكيل غرفة عمليات بالمجلس برئاسة سكرتير عام المجلس؛ لتلقي الشكاوى الواردة من المواطنين والعمل علي سرعة حلها، مشيرًا إلى أن الغرفة لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى.

وأشار عفش، إلى تنفيذ حملة نظافة لرفع جلود الأضاحي ومقالب القمامة والرتش طوال اليوم؛ لعدم انتشار الجلود بالمقالب، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد في قطاع النظافة طوال أيام العيد.

وقام قسم الإنارة، بإصلاح إنارة الكورنيش، وإصلاح بعض أعطال 

كشافات الإنارة في مختلف مناطق الخدمات، فضلا عن قيام الإدارة الهندسية بملاحقة أي خارجين على القانون بالبناء داخل المدينة أو بالأحياء، وتجهيز معدات لسحب الخلاطات ومواد البناء وإنذار المخالفين.


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