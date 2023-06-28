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اتحاد الكرة يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 12:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 12:54 ص

هنأ الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على «فيسبوك»: «يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، بخالص التهانى القلبية للأمة الإسلامية والشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخيرِ واليُمنِ والبركات».

وفي سياق متصل، سيواجه المنتخب المصري الأوليمبي نظيره المالي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب ابن بطوطة في المغرب، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

 


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