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تأكد غياب ألكاراز عن مواجهة ثيم في هرلينجام

وكالات
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 1:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 1:29 م

لن يخوض الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، مباراته الاستعراضية الثانية في بطولة هرلينجام الودية التحضيرية، التي كانت مقررة أمام النمساوي دومينيك ثيم.

وكان ألكاراز قد غاب أيضا عن المباراة الأولى من هذه البطولة الاستعراضية، والتي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي أمام الدنماركي هولجر رونه، والآن تأكد غيابه أيضا عن المباراة الثانية.

ولم يتدرب اللاعب الإسباني حتى الآن منذ فوزه في بطولة كوينز يوم الأحد الماضي، لكن من المنتظر أن يبدأ المران اليوم الأربعاء بعدما زار منشآت ويمبلدون أمس الثلاثاء.


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