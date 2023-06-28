الزمالك يستغل الراحة السلبية لبحث الصفقات الصيفية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يبحث الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو موقف الصفقات المزمع عقدها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي ذلك من خلال اجتماعات مع اللجنة الفنية بالنادي للاستقرار على الأسماء النهائية المرشحة للانضمام للفريق.

من المقرر أن تستعرض اللجنة خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، موقف كل لاعب من القائمة التي تم الاستقرار عليها مسبقاً، وإمكانية حسم الصفقات في أقرب وقت.

كذلك يسعى المدير الفني للاستقرار على موقف الصفقات المرتقبة من المشاركة مع الفريق في البطولة العربية.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المرتقبة، الاتفاق على اللاعبين الراحلين عن النادي أيضا.