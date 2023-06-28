المصري يعطّل فيوتشر بثنائية ويتقدم للمركز الخامس في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزاً مهماً بهدفين دون رد على ضيفه فيوتشر ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 من الدوري الممتاز.

سجل هدفي المصري محمد دبش بضربة رأس، في الدقيقة 52، ومروان حمدي بنفس الطريقة في الدقيقة 68.

جاء الشوط الأول سلبياً بين الفريقين، وسط استحواذ أكبر من جانب فيوتشر الذي هدد مرمى عصام ثروت بأكثر من محاولة خطيرة، لاسيما مع انطلاقات أحمد رفعت من الجانب الأيسر.

أما المصري فرغم قلة استحواذه إلا أنه زار مرمى محمود جنش بمحاولات خطيرة أبرزها مروان حمدي، وأيضا انفراد من حسن علي، لكن حارس الفريق الأحمر تصدى للكرة بشكل جيد.

مع بداية الشوط الثاني نجح المدافع محمد دبش في تسجيل هدف التقدم بضربة رأس قوية متابعا كرة عرضية من ضربة حرة في الدقيقة 52.

بعد الهدف حاول فيوتشر التعويض، لكن التسرع كان عنوان هجمات الأحمر.

وفي الدقيقة 68، زاد المصري معاناة ضيفه فيوتشر، بهدفٍ ثانٍ، حيث سجل مروان حمدي هدفه السادس هذا الموسم والثاني لفريقه بضربة رأس قوية أخرى تسكن الزاوية اليمنى لمرمى جنش، وتعلن عن التقدم بهدفين دون رد.

في الدقيقة 89 سدد أيمن الصفاقسي كرة قوية اصطدمت بعارضة المصري لتحرم فيوتشر حتى من تقليص الفارق.

استمرت المحاولات الحمراء للتعادل، لكن المصري ظل خطيرا في المرتدات، إلا ان النتيجة ظلت على حالها ليخطف البورسعيدي انتصارا ثمينا.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 44 نقطة في المركز الخامس متخطياً المقاولون العرب الذي أصبح سادساً، أما فيوتشر فظل ثالثا بـ 57 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك الرابع والذي فاز أمس الثلاثاء على غزل المحلة بنفس نتيجة مباراة اليوم.