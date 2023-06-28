موظفو المتحف البريطاني ينظمون إضرابا لمدة 6 أيام الشهر المقبل

من المقرر أن ينظم العمال في المتحف البريطاني، في لندن إضرابا لمدة ستة أيام، الشهر المقبل، في النزاع المستمر بشأن الخدمة المدنية حول الأجور والمعاشات والوظائف.

وسينظم أعضاء نقابة الخدمات العامة والتجارية إضرابا من 11 حتى 16 يوليو المقبل، في نزاع بدأ في نوفمبر الماضي، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا اليوم الأربعاء.

وقالت النقابة إنه على الرغم من توصية الحكومة لجميع أرباب العمل ، بدفع مبلغ إجمالي غير موحد قيمته 1500 جنيه استرليني (1900 دولار) ، اعترافا بأزمة تكلفة المعيشة المستمرة، رفض المتحف البريطاني القيام بذلك.

وقال مارك سيروتكا، السكرتير العام للنقابة "إنه لأمر مخز أنه حتى بعد أن اعترفت الحكومة بالحاجة إلى أن يحصل أعضاؤنا على المزيد من الدعم المالي ، خلال أزمة تكلفة المعيشة المستمرة، يرفض المتحف البريطاني القيام بذلك".