كشف المفكر السياسي سمير مرقص؛ عن توقيعه على إجراءات تنصيب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نوفمبر من العام 2012، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ البلاد.

وأشار خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى توقيعه على الإجراءات كممثل عن الرئاسة المصرية باعتباره مساعدًا لرئيس الجمهورية؛ بناء على دعوة الأنبا باخوميوس؛ تخوفا من حدوث شيء قد يؤخر التنصيب، لا سيما بعد عدم حضور محمد مرسي المراسم للتوقيع على المرسوم رغم توجيه الدعوة إليه.

وقال: «كان من المفترض أن يقر الرئيس بالتوقيع الرسمي على التنصيب، جاءتني الدعوة كما دعي الرئيس ولم يحضر، والأنبا باخوميوس اعتبر أنني أمثل الرئاسة، واعتبرت أنا الممثل الرسمي للدولة، مع الأخذ في الاعتبار أنني لم أنسق مع الرئاسة لهذا الأمر».

يشار إلى تعيين المفكر السياسي سمير مرقص؛ مساعدا لرئيس الجمهورية عن ملف «التحول الديمقراطي» في أغسطس 2012.