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رئيسة الوزراء الإيطالية تنتقد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 5:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 5:40 م

انتقدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ميلوني القول في البرلمان اليوم الأربعاء: "الوصفة المبسطة المتمثلة في زيادة معدل الفائدة لا يراها الكثيرون المسار الصحيح"، مضيفة: "لا يمكن تجاهل أن رفع معدلات الفائدة باستمرار يخاطر بتعريض الاقتصاديات للضرر أكثر من تأثيره على خفض التضخم، مما يجعله علاجا ضرره أكثر من نفعه".

ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم في إيطاليا قد تراجع إلى 6% في يونيو من 8%، وفقا للاقتصاديين.

ويأتي تصريح ميلوني في لحظة حاسمة بالنسبة لإيطاليا بعد ترشيح المسئول بالبنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا لخلافة إجناسيو فيسكو في منصب محافظ البنك المركزي الإيطالي.


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