سكان كوريا الجنوبية يصبحون «أصغر سنا» بين ليلة وضحاها

استيقظ أكثر من 51 مليون شخص فى كوريا الجنوبية، اليوم، ليجدوا أنفسهم أصغر بعام أو عامين على الأقل، وفقا للقانون.

وبموجب تشريع دخل حيز التنفيذ، ستتبنى «جميع المجالات القضائية والإدارية» فى جميع أنحاء كوريا الجنوبية «نظام الأعمار الدولى» الذى يستخدمه معظم العالم، مما ينهى سنوات من الجدل حول المشكلات الناجمة عن الاستخدام الشائع سابقا لـ«نظام الأعمار الكورى»، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

ويعتبر المجتمع فى كوريا الجنوبية أن الطفل «بعمر عام» يوم ولادته، ويضاف عام كل 1 يناير. هذا الأمر يعنى أن الكوريين أكبر بعام أو عامين من بقية العالم. فعلى سبيل المثال إذا ولد الطفل فى ديسمبر، فسيصبح عمره فى يناير «عامين» فى النظام الكورى، بينما هو فى الحقيقة يبلغ من العمر شهرا.

وقال وزير التشريع الحكومى الكورى، لى وان كيو فى إفادة صحفية، إن توحيد الأعمار «سيقلل من الارتباكات والخلافات الاجتماعية المختلفة».

وأوضح لى أن القانون، الذى أقره البرلمان الكورى الجنوبى فى ديسمبر الماضى، من المتوقع أيضا أن «يقلل بشكل كبير من التكاليف الاجتماعية التى لم تكن ضرورية بسبب الاستخدام المختلط لمعايير العمر»، لافتا إلى أن هذا كان تعهدا كبيرا من الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول، الذى تولى منصبه فى مايو الماضى.

وسيطبق نظام الأعمار الدولى على المواطنين فى كوريا الجنوبية فى المعاملات اليومية والرسمية، مثل التجنيد

الوطنى واعتماد قوانين المنتجات المقيدة مثل التبغ والكحول.

من المرجح أن يستمر العديد من السكان فى استخدام نظام العمر الكورى التقليدى فى الحياة اليومية والسيناريوهات الاجتماعية، كما هو شائع.

لكن قد يرحب آخرون بالتغيير، ففى استطلاع أجرته وزارة التشريع الحكومى، قال 86.2 % من المستجيبين إنهم سيستخدمون نظام العمر الدولى، وهو ما يمثل انتصارا للمشرعين الذين أمضوا سنوات فى حملات لتوحيد العمر الدولى، وقد سئموا الأنظمة المتعددة.