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بايدن: من الواضح أن روسيا تخسر العملية العسكرية في أوكرانيا

واشنطن قنا
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 9:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 9:26 م
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إنه من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخسر العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأشار بايدن، في تصريح له، إلى أنه من المبكر القول إن كان تمرد مجموعة فاجنر المسلحة أضعف الرئيس الروسي من عدمه.

وفي رده على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض تمحورت حول احتمال أن يكون التمرد أضعف بوتين، أكد بايدن أنه من الصعب البت بذلك، لكن من الواضح أنه يخسر العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتبقى التفسيرات الأمريكية حذرة بشأن تداعيات الأحداث المفاجئة التي شهدتها روسيا قبل أيام، عندما أعلنت مجموعة فاجنر زحف مقاتليها صوب العاصمة موسكو، مطالبين بإقالة القيادة العسكرية بسبب ما يرون أنه سوء تعامل مع ما يجري في أوكرانيا.

وأنهت المجموعة التمرد فجأة وعادت إلى ثكناتها بموجب اتفاق توسط فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مع يفغيني بريغوجن قائد المجموعة، الذي أعلن في وقت لاحق وقف تحركات قواته، واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوترات، واللجوء إلى بيلاروس.

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