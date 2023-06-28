وزارة الصحة الإندونيسية: مشروع قانون الصحة ينظم بشكل صارم توظيف العمالة الطبية الأجنبية

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قالت رئيسة المكتب القانوني بوزارة الصحة الإندونيسية (إنداه فيبريانتي)، إن مشروع قانون الصحة ينظم بشكل صارم توظيف العمالة الطبية الأجنبية في المرافق الصحية في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية أن فيبريانتي أبرزت في برنامج عبر قناة الوزارة على يوتيوب اليوم الثلاثاء أن "مشروع القانون يؤكد قيود (التوظيف).. وأن توظيف الكوادر الطبية الأجنبية يجب أن يكون وفقا لمتطلبات بعض الخدمات الصحية".

وقالت إن أحد القيود هو أنه يمكن فقط للعاملين الطبيين المتخصصين وشبه المتخصصين الأجانب العمل في إندونيسيا.

وتابعت: "إذا كان تشغيل موظفي صحة محليين كافيا (لإدارة المرافق الطبية)، فلا داعي لتوظيف أجانب، إلا إذا كان هناك حاجة فعلية لهم".