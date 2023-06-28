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استقر حوالي 9ر1 مليون حاج من جميع أنحاء العالم في مشعر مزدلفة ليل الثلاثاء/الأربعاء، بعد وقوفهم على صعيد عرفات.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً اقتداءً بسنة النبي محمد، وبدأوا في التقاط الجمرات، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر اليوم الأربعاء لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

ويتوجّه الحجاج مع شروق شمس أول أيام عيد الأضحى من مزدلفة إلى مشعر منى؛ لرمي جمرة العقبة الكبرى.