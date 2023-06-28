السودان: قوات الدعم السريع تطلق سراح 100 من أسرى الجيش و25 جريحا

أطلقت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الأربعاء، سراح (100) من أسرى القوات المسلحة السودانية و(25) جريحاً.



وجاء في تغريدة على صفحة قوات الدعم السريع عبر تويتر اليوم، تضمنت مقطع فيديو "أنه بمبادرة من قائد قوات الدعم السريع إطلاق سراح (100) من أسرى القوات المسلحة و(25) جريحاً"



وظهر في الفيديو المرفق بالتغريدة أحد أفراد قوات الدعم السريع يوزع نقودا على الجنود المطلق سراحهم.



كما تضمن الفيديو حديثا لأحد الجنود المفرج عنهم وهو يشكر قوات الدعم السريع على الإفراج عنهم وحسن التعامل خلال الفترة التي قضوها في الأسر.