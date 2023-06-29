بيراميدز يرتقى لصدارة الدوري مؤقتا بخماسية ثقيلة في مرمى سموحة

حقق نادي بيراميدز انتصارا عريضا على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الدوري العام.

ووصل نادي بيراميدز إلى النقطة 67 في صدارة الدوري العام مؤقتا، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة 36 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

تقدم سموحة في الدقيقة 27 بضربة رأسية من أحمد حكم بعد ركنية نفذها شريف رضا من ناحية اليمين.

ثم أضاف صديق أوجولا الهدف الثاني في الدقيقة 30 من انفراد بالمرمى ثم وضع الكرة على يمين أحمد الشناوي.

وأكمل مصطفى فتحي الرباعية في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يمين الحارس ولم يستطع التصدي لها.

وفي الدقيقة 79 نجح فخري لاكاي في تسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من وليد الكرتي.