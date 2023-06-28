مصرع وإصابة 29 شخصا إثر سقوط شاحنة كانت تقلهم في نهر بوسط الهند

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أعلنت الشرطة الهندية مصرع 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين إثر سقوط شاحنة كانت تقلهم في نهر بمنطقة داتيا بولاية ماديا براديش في وسط الهند.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء، أن من بين الضحايا سيدة تبلغ من العمر 65 عاما وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام إلى جانب شاب يبلغ من العمر 18 عاما.

وأضافت الشرطة أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى مدينة تيكامجاره لحضور حفل زفاف.

يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في الهند، فيما يلقى باللائمة في معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات.