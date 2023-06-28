تحدث عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن فوز الفريق الأبيض أمام نظيره غزل المحلة مساء الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على المحلة بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الممتاز.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «الفريق في حالة تحسن مستمر تحت قيادة المدرب أوسوريو، وأريد توجيه الشكر لجميع اللاعبين».

وأضاف: «اللاعبون التزموا بالتعليمات الفنية، كما أن أوسوريو منح الفرصة لمعظم اللاعبين للمشاركة في مباراة غزل المحلة».

وتابع: «هناك خطة يعمل عليها الجهاز الفني في الوقت الحالي، وهي منح فرصة أكبر لجميع اللاعبين في المشاركة بالمباريات، ونتطلع لمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المتبقية بالدوري الممتاز».

وأتم: «الفريق سيحصل على راحة من التدريبات حتى يوم الجمعة القادمة، من أجل الاستعداد للمواجهة القوية أمام المقاولون العرب في كأس مصر».