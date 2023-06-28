الأحزاب الحاكمة في اليابان تعتزم السماح بتصدير طائرات مقاتلة جديدة

تعتزم الأحزب الحاكمة في اليابان في خططها الخاصة بالسياسة الأمنية إدراج بنود تسمح بتصدير طائرات مقاتلة من الجيل القادم إلى دول أخرى، رغم اللوائح الصارمة للبلاد بشأن مبيعات الأسلحة على الصعيد الدولي، حسبما قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء.



وقال الحزب الديمقراطي الليبرالي بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو إن هناك حاجة لمزيد من المناقشات بشأن إيجابيات وسلبيات تصدير معدات دفاعية فتاكة،بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء.



وتطور اليابان وبريطانيا وإيطاليا على نحو مشترك طائرة مقاتلة من الجيل القادم.



وقال المصدر أن اليابان يمكنها تصدير معدات دفاعية مزودة بنظم أسلحة فتاكة إلى دول تتعاون معها في المسائل الأمنية ،شريطة أن يكون الغرض هو الإنقاذ والنقل والمراقبة وعمليات المسح أو إزالة الإلغام.



وفي شهر أبريل، بدأ الحزبان " الديمقراطي الليبرالي"و "كوميتو" محادثات بالهدف المحتمل المتمثل في مراجعة قيود تصدير الأسلحة بعد مرور أكثر من عام على غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير عام 2022.



وعلى أساس لوائح تصدير الأسلحة المعمول بها ، قدمت اليابان منتجات دفاعية لأوكرانيا مثل السترات الواقية من الرصاص والخوذ. غير أن الدول الغربية قدمت معدات عسكرية بما في ذلك صواريخ ودبابات وطائرات مقاتلة.