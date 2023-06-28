برلمان فنلندا يوافق على برنامج الحكومة الجديد

وافق برلمان فنلندا على برنامج الحكومة الجديد، الذي يهدف إلى إصلاح تدهور المالية العامة في الدولة الاسكندنافية، بينما تجاهل المشرعون جدلا ، له صلة بوزير الاقتصاد بسبب تصريحاته المتطرفة.

وحصلت الحكومة المكونة من أربعة أحزاب، بقيادة رئيس الوزراء، بيتر أوربو، التي أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، على دعم من 106 مشرعين في البرلمان في هلسنكي، بينما صوت 78 شخصا ضدها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وامتنع عضو عن التصويت وتغيب 14 اليوم الأربعاء.

وكان هناك حالة من عدم اليقين قبيل التصويت، بعد أن قدمت أحزاب المعارضة اقتراحا بحجب الثقة عن وزير الاقتصاد، فيلهلم جونيلا،، من حزب "الفنلنديين" القومي. ومع ذلك فاز جونيلا في اقتراع الثقة بحصوله على دعم 95 مشرعا مقابل 86