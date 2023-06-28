ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية المنهار لـ9 أشخاص

انتشلت قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، منتصف ليل اليوم الأربعاء، الجثتين "الثامنة والتاسعة" من أسفل أنقاض العقار المنهار في شارع خليل حمادة، منطقة سيدي بشر، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 9 أشخاص، وجارٍ البحث عن آخرين.

وكانت جهود البحث التي تتواصل منذ 35 ساعة أسفرت عن انتشال جثث "السيد.ع.ع"، 50 عامًا، وهو ليس من سكان العقار بل كان يعمل نقاش بإحدى الشقق، و"هدير.أ.م"، 42 عاما، و"محمد.ح"، 28 عامًا، وطفل يبلغ من العمر 13 عامًا، و"عبدالله.ي.م"، و"حمدي.ال.أ" 40 عامًا، و"مصطفى.ع.أ"، 22 عاما، سوداني الجنسية، من بين الأنقاض، بجانب 4 مصابين، خرجوا من المستشفيات.

وقررت النيابة العامة، حبس "هاني.ج"، 40 عامًا، المقاول المسئول عن أعمال التعلية التي جرت بعقار سيدي بشر، المنهار، ومالك الطابق الـ14 لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطهما نفاذًا لقرارها.

وجاء قرار النيابة بعد أن توصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهمين بأعمال بناء 4 شقق في الطابق الأخير الـ14 بدون ترخيص، رغم صدور قرارًا إداريًا بإزالته، ووجهت لهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ، مع استكمال التحقيقات.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، الذي انتقل إلى موقع الحادث، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، وغرفتا عمليات الحي والمحافظة، حول بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار كائن أمام محطة سيدي بشر للصرف الصحي.

وأنشطر العقار رقم 5 ومكون من أرضي و13 طابقًا علويًا، 6 منهم مأهولين بالسكان، والباقي للإيجار كشقق مصيفية، وكل طابق به 6 شقق بإجمالي 78 شقة، إلى نصفين، وسقط بشكل رأسي من الأمام وخرج منهم 16 أسرة من الجزء الخلفي، ويعود بناءه إلى عام 1975، وصادر بحقه قرار إزالة للطابق الأخير، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.