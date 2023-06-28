زعيم المعارضة الكندية يرفض تدخل ترودو في سياسة الهوية الجنسية بالمدارس

قال زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض، بيير بويليفير، إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ليس لديه الحق في تقييم سياسة مقاطعة نيو برونزويك بشأن طلاب ما يسمي بـ"مجتمع الميم".

كانت السياسة 713 قد وُضِعت لحماية الطلاب المنتمين لسائر مكونات ما يسمى بـ"مجتمع الميم" (مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسيًا).

لكن حكومة المحافظين التقدمية في نيو برونزويك أجرت في وقت سابق من هذا العام، تغييرات على تلك السياسة بموجبها يجب الآن على الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً الحصول على إذن من أولياء أمرهم لكي يستخدم المعلمون وموظفو المدارس الأسماء والضمائر التي يختارها الطلاب لأنفسهم، وفقا لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الكندية.

وبسؤاله خلال فعالية في مدينة مونكتون عما إذا كان يؤيد رئيس وزراء نيو برونزويك، بلين هيجز بشأن تلك التغييرات، قال بويليفير: "أعلم أن جاستن ترودو قد اقترب من ذلك، ليس لرئيس الوزراء التدخل في اتخاذ القرارات التي يجب أن تقع على عاتق المقاطعات والآباء".

وتابع: "لذا فإن رسالتي إلى جاستن ترودو: ابتعد واترك المقاطعات تدير المدارس ودع الآباء يربون أطفالهم".

كانت التغييرات في السياسة 713 قد أدت إلى رد فعل عنيف داخل حكومة هيجز ، بما في ذلك استقالة وزراء اعترضوا على أسلوب قيادته.

وقام هيجز، يوم الثلاثاء، بتعديل في حكومته لاستبدال وزيرين صوتا ضده على قرار يدعو إلى مزيد من المشاورات حول سياسة الهوية الجنسية في المدارس.