بولندا تتسلم شحنة أولى من دبابات أبرامز الأمريكية

تلقت بولندا، اليوم الأربعاء، شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع فيما تسعى وارسو إلى تعزيز قدراتها العسكرية بسبب الحرب في أوكرانيا.



وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك للصحفيين "وصلت الدبابات الأولى إلى الأراضي البولندية، إنه يوم مهم للجيش البولندي"، مشيراً إلى أن دبابات "أبرامز" هي "الأفضل في العالم"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وطلبت الحكومة البولندية 366 دبابة "أبرامز" من الولايات المتحدة، ووصلت الشحنة الأولى منها المؤلفة من 14 دبابة إلى مطار شتشيسين.



ولفت بلاشتشاك إلى أن دبابات أخرى ستصل إلى بولندا خلال عام 2023 "وستشكّل كتيبة دبابات أبرامز".



وتشكّل هذه الشحنة جزءاً من عقد بقيمة 1.4 مليار دولار لشراء 116 دبابة "أبرامز M1 A1" كانت تستخدم من قبل مشاة البحرية الأمريكية في الماضي.



وفي يناير الماضي، أعلنت بولندا، وهي عضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وحليف أوكرانيا الكبير، تخصيص 4% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام للدفاع، في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.