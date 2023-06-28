جوارديولا وأسرته يستمعون بعروض الصوت والضوء في معبد فيلة بأسوان

استقبلت عروض الصوت والضوء بمعبد فيله بأسوان المدرب العالمي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى، حيث حضر هو وأسرته عرضا خاصا باللغة الإسبانية.

كان في استقباله عبدالناصر بشير مدير عام الصوت والضوء بأسوان، حيث أهداه هرم كريستال بشعار الشركه نيابة عن محمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذي للصوت والضوء، وأبدى جوارديولا سعادته وإعجابه بالعرض.

وقال محمد عبدالعزيز، إن هذه الزيارة تعد من الزيارات الهامه لعروض الصوت والضوء خلال الفتره الأخيرة، والتي من شأنها دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر حيث يعتبر السوق الإسباني من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مدينتي الأقصر وأسوان.

وعبر جوارديولا، عن امتنانه وسعادته لحضور هذا العرض الاسطوري والذي يعد من أمتع عروض الصوت والضوء حيث يسبقه رحله نيليه للمعبد المقام على جزيره فى وسط النيل، حيث يشاهد الحاضرون عظمة وروعة الحضاره المصريه القديمة.

ونجح الأسباني بيب جوارديولا، بالفعل في تحقيق الثلاثية التاريخية للفريق بفوزه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الإتحاد الإنجليزي.